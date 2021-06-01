شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف تطوررات حالة دلال عبدالعزيز و وائل الإبراشي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، أنه تواصل مع زوجة وائل الإبراشي، وهو في حالة من التحسن وسيظهر لجمهوره على الشاشة في أقرب وقت.

وعن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، أضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز مستقرة في وضع معين.

وأشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز مازالت تحتاج إلى كميات من الأكسجين، متمنيا لها الشفاء من كورونا، لافتا إلى أن فترة مرضها وصلت إلى 40 يوما.

في السياق نفسه، طالبت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

وكتبت «إيمي» عبر «إنستجرام»: «اللهم اشفِ دلال عبدالعزيز فأنت أعلم بحالها.. اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها.. ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما.. يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل».

كانت الفنانة دلال عبدالعزيز أصيبت بفيروس كورونا بعد الانتهاء من تصويرها مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، والذي عرض رمضان الماضي.

وتوفي الفنان سمير غانم والد الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم منذ أسبوعين عن 84 عاما.