شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الوقاية من اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفاع دراجات الحرارة قد يتسبب فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق نرصدها كالتالى :
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله
- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة
-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد
-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت
-لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربائى
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق
-عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام
-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية