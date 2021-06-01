شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الوقاية من اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع دراجات الحرارة قد يتسبب فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق نرصدها كالتالى :

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

-لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربائى

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق

-عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية