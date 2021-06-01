شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى الرمان خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.

2-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-الاهتمام بالري وعدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة.

5-تفطيم وفرز الشتلات وتجهزها للزراعة في التربة المستديمة.

6-الاشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 150 جم لـ200جم سلفات نشادر أو 100 نترات نشادر.

7- يتم اضافة 350 جم سلفات نشادر للاشجار أكبر من 3 سنوات.

8-إضافة 200جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 350 جم.

9-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء و يكون الرش في اخر اليوم لعد الساعة الرابعة عصرا حتي لا تؤدي الحرارة الشديدة الي تشوه الازهار وجفافها.

10-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب في الشالات الصغيرة والتي لا تحمل ازهار حتي لا يؤثر الرش علي الازهار ويؤدي الي تساقط الأزهار وانخفاض المحصول النهائي، "لمبادا 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة".

11-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة.

12-مكافحة الأكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة- رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + متدة ناشرة.