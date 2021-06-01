شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستهدفات رئيسية للحكومة لتحسين أوضاع معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة استراتيجية خاصة لخفض معدلات النمو السكانى والبطالة والفقر خلال الفترة المقبلة وذلك في محاولة لوضع الدولة المصرية على الخارطة الآمنة بين مختلف دول العالم، وتستهدف خطة العام الجديد عددا من الإسهامات الإيجابية في مختلف القطاعات نستعرضها وفقا لما يلى:
- خطة العام الجديد تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪
- تستهدف خطة العام الجديد خفض مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪
- تستهدف خطة العام الجديد خفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪
- تستهدف الخطة خفض مُعدّل الفقر إلى 28.5٪
- تستهدف خطة العام الجديد خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪