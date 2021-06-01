شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستهدفات رئيسية للحكومة لتحسين أوضاع معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة استراتيجية خاصة لخفض معدلات النمو السكانى والبطالة والفقر خلال الفترة المقبلة وذلك في محاولة لوضع الدولة المصرية على الخارطة الآمنة بين مختلف دول العالم، وتستهدف خطة العام الجديد عددا من الإسهامات الإيجابية في مختلف القطاعات نستعرضها وفقا لما يلى: