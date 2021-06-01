شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترا غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية، والتصدى بكل حزم للتعديات على الأراضى الزراعية وازالتها في المهد.

وأوضح عاشور أن المخالفة تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض ال ١٢٠ إصلاح ارمنت الوابورات الشيخ موسى. تمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وأوضح أن أعمال الإزالة تمت بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس جمعية إصلاح ارمنت .

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.