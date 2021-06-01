شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحه كفر الشيخ» تتفقد مبنى مستشفى بيلا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقلت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلى مدينة بيلا على رأس لجنة موسعة تضم أعضاء من المكتب الفني وإدارات التخطيط والجودة ومكافحة العدوى وإدارات الطب العلاجى والسلامة والصحة المهنية، كما رافقها الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية والمهندس الإستشارى المسؤل عن مشروع المستشفي الجديد ومدير مستشفى بيلا المركزي ووكيل المستشفى .

وقامت اللجنة بتفقد أجزاء المبنى الجديد وذلك للتأكد من مطابقة المبنى للإشتراطات الصحية والفنية للأقسام المختلفة كالعمليات والحضان والمعامل والمغسلة والعناية المركزة .

وتم إعداد تقرير بالملاحظات للعمل عليها وذلك للبدء في التشطيبات تمهيدا لتسليم المستشفى .

وقالت وكيل وزارة الصحه أن ذلك يأتى في ضوء خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم سابقا تطوير شامل لمستشفيات بلطيم وسيدى غازى وبرج البرلس وجارى العمل في مستشفى الرياض المركزى .