شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة البحرية .. حالة الطقس من الثلاثاء إلى الأحد 6 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 1 يونيو إلى الأحد 6 يونيو 2021، حيث يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 1 يونيو إلى الأحد 6 يونيو 2021

- حالة الطقس الثلاثاء 1 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- حالة الطقس الأربعاء 2 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60- 70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 3- 5 متر

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- حالة الطقس الخميس 3 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- حالة الطقس الجمعة 4 يونيو 2021 :

على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- حالة الطقس السبت 5 يونيو 2021 :

على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- حالة الطقس الأحد 6 يونيو 2021 :

على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 31 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 1 يونيو إلى الأحد 6 يونيو 2021.