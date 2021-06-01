شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانيه سمالوط: احتفالات محدودة برحلة العائلة المقدسة من 3 إلى 10 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القمص داود ناشد، وكيل مطرانيه الأقباط الأرثوذكس بمركز سمالوط في المنيا، إقامة احتفالات محدودة، برحلة العائلة المقدسة، بمنطقة دير السيدة العذراء مريم، بمنطقة جبل الطير، «مسار العائلة المقدسة»، للعام الثاني على التوالي، خلال الفتره من 3- 10 يونيه الجاري، بسبب وباء كورونا المستجد .

وأكد «القمص داود» في تصريحات صحفية، أن الأنبا بفنوتيوس، أسقف المطرانية، عقد اجتماع، تم خلاله وضع خطة للاحتفالات، لتكون مقصورة على القداسات، والتبارك، وزيارة الكنيسة الأثرية، مع مراعاة عدم التزاحم، وعدم إقامة أي احتفالات أخرى، أو تجمعات، حفاظا على صحة الزائرين، من الوباء اللعين .

في سياق متصل، تزينت المنطقة، عقب الانتهاء من تطويره، لاستقبال 3 وزراء بينهم وزير الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ونائبة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتتاح أعمال التطوير، في اعقبال أدراجة ضمن مسار العائلة المقدسة، على مستوى العالم.

تشمل أعمال ترميم الكنيسة الأثرية، وإقامة فندق سياحي، وممشى بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، وتمهيد الطريق المودي للكنيسة الأثرية، بالبازلت وأعمال التشجير .

قال المحافظ اللواء أسامة القاضي، تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق إستراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

قال «المحافظ» أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الانجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

يذكر انه تم إدراج منطقة دير جبل الطير، ضمن رحلة العائلة المقدسة، بعدد من محافظات الجمهورية، لتضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.