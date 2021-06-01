شكرا لقرائتكم خبر عن أحيا احتفالية مسار العائلة المقدسة.. مطرانية ملوي تحتفي بتكريم البابا لفريقها المسرحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفي أبناء مطرانية ملوي وانصنا للأقباط الأرثوذكس جنوب المنيا، بتكريم الفريق المسرحي التابع للمطرانية، من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال احتفالية كبري، انتهت منذ قليل، وأقيمت بمسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضرها البابا تواضروس، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان.

العرض المسرحي يحكي قصة هروب العائلة المقدسة من بطش هيرودس وقدومها إلى مصر.

وأشرف على العمل المسرحي نيافة الأنبا ديمتريوس رئيس قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية وأسقف ملوي وانصنا والأشمونين، ومن إخراج المخرج الكبير رأفت ميخائيل، وماكيير الفنان ماجد صفوت.

أبطال العمل المسرحي من شباب إيبارشية ملوي الذي قدموه احتفالاً بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر.

جاء ذلك خلال احتفال بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة مصر، وزيارتها لعدة مناطق بمصر والذي أقامه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى لمعهد الدراسات القبطية، والأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية.

نظم الاحتفالية معهد الدراسات القبطية بالاشتراك مع جامعة الزقازيق بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، وذلك في إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة الذي اعتمدته الدولة المصرية مسارًا سياحيًّا عالميًّا.

شهد الاحتفالية من الوزراء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال والدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية، والدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما شهدها رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وممثلو عدد من الجامعات المصرية، وعدد من الشخصيات العامة، وأحبار الكنيسة.

وألقى قداسة البابا كلمة في ختام الاحتفالية، أشار خلالها إلى أن حدث مجئ العائلة المقدسة إلى مصر يعد صفحة مضيئة في تاريخنا، مقدمًا الشكر الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزارات والأجهزة المعنية على جهودهم في إحياء مسار العائلة المقدسة.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق درع الاحتفالية لقداسة البابا، كما كرم قداسته العديد من الضيوف.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء الأول من يونيو الموافق ٢٤ بشنس بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.

مطرانية ملوي تحتفي بتكريم البابا لفريقها المسرحي بعد احياء احتفالية مسار العائلة المقدسة