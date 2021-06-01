شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة القمامة بجانبي خطوط السكة الحديد في سمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حفاظا على النظافة العامة، والمظهر الحضاري، وذلك بالطرق العامة، وخط السكة الحديدية، بنطاق مركز سمالوط – قاد اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز سمالوط، شمال المنيا، حملة لازالة التراكمات والقمامة، الموجود على جانبي خطوط السكك الحديدية، بدائرة المركز.

شملت الحملة في اليوم الأولي، القرى المطلة على خط السكة الحديدية «البيهو- قلوصنا»، وحي شرق المدينة وتم رفع كافة التجمعات والتراكمات الموجودة بطول السكة الحديدية، بقرية البيهو من الناحية ومزلقان قرية قلوصنا.

شدد «المعداوي» على المتابعة المستمرة حفاظا على البيئة والمظهر الجمالي العام. مؤكدا استمرار العمل بطول السكة الحديد بشكل مكثف لحين الانتهاء من رفع كافة التراكمات وأي تجمعات قمامة.

يأتي ذلك ضمن توجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي، الخاصة بمتابعة وتكثيف العمل بمنظومة النظافة المتكاملة وتوفير بيئة نظيفة والعمل على الحد من انتشار الأوبئة.