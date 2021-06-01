شكرا لقرائتكم خبر عن من رحلة عشماوي إلى مهمة غزة.. معلومات عن قوات تأمين الوزير عباس كامل «GIS» (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نالت زيارة اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى قطاع غزة اهتماما عريضا، بدء من وصوله إلى القطاع رفقة وزراء من السلطة الفلسطينية، والاستقبال الشعبي الحافل لموكبه، ومشاوراته مع القوى والفصائل الفلسطينية حول تثبيت قرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

القوات المرافقة للواء عباس كامل والتي حملت شعار GIS، اختصار «General Intelligence Security»، كانت حديث الإعلام بفضل تجهيزها العالي وتسليحها المتقدم وظهورها النادر، ويقول الإعلامي أحمد موسى: «قوات النخبة هي من تولت مسؤولية تأمين فندق إقامة اللواء عباس كامل».

اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة يزور قطاع غزة حيث استقبله رئيس حركة حماس يحيى السنوار

يحيى السنوارخلال استقباله الوزير عباس كامل فى قطاع غزة

وأوضح «موسى» خلال برنامجه على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن أول ظهور لفرقة النخبة GIS كان يوم إعادة الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا إلى مصر، وفي ذلك اليوم، 28 مايو 2019، كان اللواء عباس كامل قد أجرى زيارة سريعة إلى ليبيا لترتيب إعادة الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وتتولي فرقة «GIS» العمليات شديدة التعقيد والسرية التابعة للمخابرات العامة المصرية خارج البلاد، كما تتخصص في مكافحة الإرهاب وتستخدم في العمليات الكبري، وتتميز بكونها مدربة على جميع الأسلحة وتجيد التعامل والقتال بكفاءة، إضافة إلى كونها أكثر الوحدات احترافية، وإجادة للاشتباك.

مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي - صورة أرشيفية

مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي - صورة أرشيفية

مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي - صورة أرشيفية