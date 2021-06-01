شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء حجز شقق جديدة من الأوقاف بالتقسيط على 20 سنة (الشروط والأماكن) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم الثلاثاء وزارة الأوقاف في طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل في المدن الجديدة، بالتقسيط طبقا لنظام التمويل العقاري لمدة 20 سنة.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء وتنشر الخطوات والمستندات المطلوبة لحجز وحدة سكنية في المشروع الجديد لوزارة الأوقاف الإسكاني.

مواعيد حجز الوحدات السكنية لوزارة الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف أن اليوم الثلاثاء تبدأ الوزارة في تلقي طلبات الحجز الوحدات السكنية الجديدة في مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وكذلك مدينة السادات بمحافظة المنوفية بنظام التمويل العقاري لسداد لفترة طويلة وذلك لجميع المواطنين من كل المحافظات.

المستندات المطلوبة لحجز شقة جديدة في مشروع الأوقاف

1- تقديم إقرر بأن المتقدم لم يسبق له أو أحد أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية في المدن الجديدة سواء كانت في حوزته أو سبق التنازل عنها.

2-- يشترط ألا يكون الشخص المتقدم أو أحد أفراد الأسرة استفاد بقرض أو دعم من المشروع القومي للإسكان أومن جهة حكومية أخرى.

3- يشترط من يحصل على شقة من الصندوق باستعمالها للسكن له أو أحد أفراد أسرته، ويحظر عليه التصرف للغير فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

4- شراء كراسة الشروط من مقر الوزارة بمبلغ 300 جنيه.

5-- صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم وزوجته بشرط أن تكون سارية.

6- شهادة تثبت صافي الدخل الشهري للمتقدم أو الزوجة إن كانت تعمل.

7- تقديم أقرر المتقدم بصحة المستندات التي قدمها وانه سيكون مسؤولا جنائيا ومدنيا عنها.

شروط الحصول على وحدة سكنية من وزارة الأوقاف؟

1- يقل سن المتقدم عن 21 سنة ويشترط إلا يزيد عن 50 سنة وقت تاريخ.

2- يشترط ألا يكون المتقدم مالك وحدة سكنية.

3- لا يجوز شراء الوحدة السكنية من وزارة الأوقاف نقدا ويلتزم بنظام التمويل العقاري في سدادها.

4-- أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية من محدودي الدخل أو لا يزيد دخله في السنة عن 42 الف طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي.

5- يشترط بان يكون المتقدم إنهاء كافة التزاماته البنكية الخاصة به أن وجدت.

6- يشترط تقديم مستندات في حالة أذا كان المتقدم لديه مصادر دخل أخرى سواء كانت عقارات أو منقولات أو معاش استثنائي.

وذكرت وزارة الأوقاف بنه لا يحق للأسرة الواحد أن تتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية طبقا لهذا الإعلان.