شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طريقة تغيير مكان تلقى اللقاح: الاتصال بالخط الساخن 15335 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن من يرغب في تغيير مكان تلقى لقاح فيروس كورونا بعد تلقيه رسالة بشأن التطعيم، عليه أن يتصل بالخط الساخن 15335 للمطالبة بتغيير مكان تلقى اللقاح وعلى الفور سيتم تغييره بمكان آخر.

وأوضح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن من يستقبل الرسالة الخاصة بتلقى لقاح كورونا، يسمح له الذهاب إلى مكان التطعيم في غضون 3 أيام، مراعاة لظروف الناس، متابعا: "سوف نطلق في غضون أسبوع أو أسبوعين، رقم على الواتساب يعمل بالذكاء الاصطناعي، يستطيع المواطن الاستعلام من خلاله عن طلب اللقاح الخاص به، وكذلك لمعرفة المركز وعنوانه للمواطن".

أضاف أيسم صلاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة dmc، أن هناك قواعد علمية وضعتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بشأن لقاح أسترازينيكا، حيث إنه لا يتم منح اللقاح لأى شخص لديه أمراض مناعية أو يحصل على أدوية مثبطة للمناعة، أو يعانى من أورام وخلافه، ويتم منح الشخص اللقاح الصيني.

وتابع الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تطعيم ذوى الإعاقة الحركية داخل منازلهم تيسيرا عليهم بدلا من الذهاب إلى المراكز الخاصة بتطعيم لقاح كورونا، متابعا: "الشخص الذي سجل ولم يذهب لتلقى اللقاح في موعده، فهو لا يحتاج إلى التسجيل مرة أخرى، وعليه الدخول إلى الموقع، والضغط على متابعة الطلب، سيجد زر اسمه إعادة تفعيل طلب اللقاح، يضغط عليه، وسيتم إرسال رسالة له بالموعد الجديد له.