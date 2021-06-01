شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه اليوم عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدد من المناطق فى محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، قطع المياه من الساعة 8 مساءً، وحتى الساعة 8 صباح غدا الأربعاء، وذلك بسبب طلب الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحى قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق "القومية" ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأوضحت محافظة الجيزة، المناطق المقرر قطع المياه عنها، وهى:"عزبة المفتى - المسابك- مدينة السادات- أرض الحداد- شارع الاعتماد- من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها - امتداد المعهد الدينى - امتداد سيدى عبدالعزيز - مابين العروبة والدائرى نزلة القومية- منطقة مسجد الخولى- داير الناحية- منطقة متولى الشعراوى - شارع القومية العربية".

وأكدت محافظة الجيزة أنه من المقرر أن يتم توفير سيارات مياه لسد احتياجات أهالى المناطق المقرر قطع المياه عنها.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة الانقطاع، مؤكدة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.