شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الناجحة ضد تجار المواد المخدرة، وتنجح فى ضبط 50 ألف قرص مخدر، بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى وتجار المواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية وله محل إقامه آخر بمحافظة مطروح "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه، وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزته (عدد 50 ألف قرص مخدر لعقار "تامول"– مبلغ مالى- هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4,000,000 –أربعة مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.