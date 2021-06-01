شكرا لقرائتكم خبر عن لايف.. جولة داخل الممشى السياحى القديم بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث الخليج 365، لايف مباشر من الممشي السياحي القديم بمدينة الغردقة، والذي يعد اكبر متنزه سياحي للزوار ومواطنين المدينة، حيث هو أهم المزارات والتحول السياحي بمدينة الغردقة.





أنشا الممشي السياحي القديم بمدينة الغردقة في السنوات الأولي من الألفية الثانية، وكان أنشاءه بالقرب من القري السياحية والفنادق المختلفة ليكون متنزه ومتنفس ليلي لزوار المدينة من المصريين والأجانب من الحنسيات المختلفة.

ويضم الممشي السياحي القديم بالغردقة مجموعة كبيرة من الكافيهات والمتنزهات ولعب الأطفال المختلفة وهو الآن أهم وأكبر متنزه لأهالي المدينة وزوارها.