شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. معهد البحوث يكشف عن أهم الظواهر الفلكية بشهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الأحداث الفلكية خلال شهر يونيو، حيث يشهد يوم 10 يونيو - القمر الجديد (محاق يونيو) وكسوفا حلقيا للشمس (لا يُرى هذا الكسوف في مصر) .

وأوضح المعهد، أنه في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

و لا يُرى هذا الكسوف في مصر أو أفريقيا أو المنطقة العربية بالكامل، بل سيُرى فقط في أقصى شرق روسيا والمحيط المتجمد الشمالي وغرب جرينلاند وكندا، كما سيُرى الكسوف الجزئي منه في شمال شرق الولايات المتحدة وأوروبا ومعظم روسيا.

وفى 13 يونيو، نكون على موعد مع اقتران القمر وكوكب المريخ، ويمكن ملاحظة هذا المشهد من بعد غروب الشمس ودخول الليل حتى التاسعة والنصف مساءا تقريبا، مع ملاحظة وجود كوكب الزهرة اللامع بالقرب من الأفق الغربي، والذي يغرب مبكرا في حوالي 7:15 مساءا.

أما يوم 21 يونيو وهو موعد الانقلاب الصيفي، فيحدث الانقلاب الصيفي للشمس في هذا الموعد حيث تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة .

وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، وهو يمثل أطول نهار وأقصر ليل في السنة، علما بأن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي .

وفى 24 يونيو ، اكتمال القمر (بدر يونيو)، حيث يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يونيو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

أما وقت البدر الكامل فسيكون في 24 يونيو، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة، ويسمى ايضا قمر العسل ، وهو القمر الثالث بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021.