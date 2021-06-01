شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقدم 7 قناطر تم إنشائها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شقت مصر على مر العصور المجارى المائية، التى لا يوجد مثيل لها فى العالم، كما برعت فى بناء المنشآت المائية المقامة على نهر النيل ولعل أبرزها كان القناطر الخيرية، وفى التقرير التالى نتعرف على أقدم القناطر التى تم إنشاؤها فى مصر.

1- القناطر الخيرية مر إنشاؤها بعدة مراحل وكان الغرض منها رفع مستوى النيل وراءها، حيث أمر محمد على باشا بتنفيذها عام 1833 ، الا أن التنفيذ الفعلى بدأ بعدها بعشر سنوات فى 12 مايو 1843، وخلال التنفيذ وظهر خلل فى بعض عيون القناطر بسبب ضغط المياه و توفى محمد على باشا عام 1848 قبل أن يكتمل المشروع، و تم استكمالها فى عهد عباس حلمى الأول ، 1878 .

2- قناطر الدلتا: ظلت القناطر الخيرية تعمل حتى نهاية عام 1939، حتى تم انشاء قناطر محمد على (قناطر الدلتا الجديدة ) خلف القناطر القديمة التى أصبح استخدامها مقصوراً على أغراض المرور بإعتبارها من أعظم الآثار الهندسية لمصر الحديثة .

3- قناطر أسيوط: تم تشييدها بين 1898 و 1903 على نهر النيل، من أجل تحويل مياه النهر إلى المياه المنخفضة فى أكبر قناة للرى فى مصر قناة الإبراهيمية، وانتهى العمر الإفتراضى لها وتم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة .

4- قناطر ديروط: تم بناؤها فى 1869 والإنتهاء منها عام 1871 ، على يد المهندس بهجت باشا، تحت اشراف المهندس المصرى الكبير مصطفى بهجت باشا والذى كان مفتشا لهندسة الوجه القبلى، وانتهى عمرها الافتراضى وسيتم انشاء قناطر جديدة.

5- قناطر نجع حمادى: بدأ بنائها عام 1928، وافتتاحها عام 1930 بتكلفة بلغت مليون و850 ألف جنيه مصرى، وذلك لضمان الرى الحوضي لمساحة 480 ألف فدان، واقعة على جانبي مجرى النيل، من نجع حمادى وحتى أسيوط، ولإمداد هذه المساحة بالمياه الصيفية للأراضي المزروعة، انتهى عمرها الإفتراضى وتم انشاء قناطر جديدة عام 2008.

6- قناطر اسنا: تم بناؤها عام 1908 فى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني عند الكيلو 169 على نهر النيل للتحكم فى تدفق المياه أثناء فترة الفيضان وتحسين الملاحة فى مجرى النهر، وفى عام 1994 تم بناء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالي 1200 مترا وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية .

7- قناطر ادفينا: تم البدء فى إنشائها عام 1949 وافتتحها مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر عام 1951، وتقع على بعد 20 كم جنوبى مدينة رشيد، وتعتبر الممر الرئيسى الذى يربط بين محافظة كفر الشيخ ومحافظتى البحيرة والإسكندرية، وهى القناطر الوحيدة التى تحجز مياه نهر النيل عن مياه البحر الأبيض المتوسط.