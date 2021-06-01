شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تراجع إصابات كورونا و35% زيادة فى أسرة الرعاية المركزة خلال الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

قافلة صندوق تحيا مصر الثالثة تصل غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. صور

الرعاية الصحية: تلقينا 5300 بلاغ منذ تدشين "الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ"

الصحة: إفراط تناول المضادات والكورتيزون دون إشراف طبى يصيب بالفطر الأسود

الصحة: تراجع إصابات كورونا و35% زيادة فى أسرة الرعاية المركزة خلال الجائحة

السكة الحديد تستبدل عربات بعض القطارات بأخرى مُعاد تأهيلها بدءًا من الغد

لجنة استرداد أراضى الدولة تعلن تسليم 30 ألف عقد تقنين للمواطنين

التعليم: قبول طلبات الدمج للعام الدراسى المقبل 1 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021