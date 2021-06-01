شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهى بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المحافظات اليوم الثلاثاء1 يونيو، العودة لتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والورش، وذلك فى إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ووفقا لقرار وزير التنمية المحلية، يتم فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من القرار الذى حمل رقم 456 لسنة 2020، صيفا من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، وزيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

ومواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد فتح وغلق المحلات

أما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فيتم فتحها يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم "الأرجيلة".