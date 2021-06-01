"صابرين" في دعوى نفقة: "جوزي اتهمني بالخيانة مع رجالة غيره عشان يطلقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "صابرين. م" 30 سنة، دعوى نفقة لطفلها الوحيد، أمام محكمة بالتجمع الخامس، بعد إصرار زوجها على الطلاق لزعمه خيانتها له.

وقالت "صابرين" في دعواها التي حملت رقم 41 لسنة 2020: "تزوجت من "أحمد. ع" 38 سنة، بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، فهو زميل بالمصنع الذي أعمل به، وتظاهر أمامي بالحب الشديد الذي جعلني أتمسك به وبشخصيته المتدينة، وغير ذلك فهو ميسور مادياً، وبعد الزواج رزقنا الله بطفل يبلغ من العمر أشهر قليلة".

أضافت صاحبة الدعوى: "منذ اليوم الأول من الزواج، وأنا أفعل ما بوسعي لإسعاده، لكن بعد فترة لاحظت تغيره بشكل غريب فهو لا يحب سوى نفسه، قبل الزواج كان يقوم بالإنفاق دون بخل لكن الوضع تغير سريعًا، حتى عندما يعطيني والدي مبلغ مالي يتغير في المعاملة كي يحصل عليه، ثم يختفى بمنزل أسرته لفترة، وبعد عودته يخبرني أنه كان برحلة عمل".

تابعت: "في يوم كنت أعاني من تعب شديد وقمنا بإحضار دكتور للإطمئنان على صحتي، وحينها كان زوجي يرتدي الكمامة باستمرار وطالبني بعدم الجلوس معه، والبقاء بغرفة الأطفال، وهنا بدأت الخلافات تشتد بيننا".

تواصل: استمرت مضايقات زوجي وطالبني بعدم الخروج من المنزل وعدم الذهاب إلى منزل أسرتي، حتى اتهمني بالخيانة "عايزة تخرجي من البيت عشان تقابلي رجالة تانية غيري"، لم أتحمل حديثي زوجي وتركت المنزل وذهبت إلى أسرتي، ولم يفكر في مصالحتي حتى علمت أن يفكر بالزواج من أخرى".

اختتمت: بعد ترديده عبارة خيانتي له كي أطالبه بالطلاق، ظل يخبر الجميع بذلك، حتى قام بحلف يمين الطلاق، وحينها لم يكن أمامي سوى الذهب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى نفقة، ولاتزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.