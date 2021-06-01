مدير الصحة العالمية يهنئ "المغازي" لفوزه بجائزة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

هنأ الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور عصام المغازي، مدير الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والسل وأمراض الرئة، بمناسبة فوزه بجوائز اليوم العالمي للامتناع عن التبغ من إقليم شرق المتوسط.

ووجه تادروس، التهنئة عبر حسابه على تويتر اليوم الاثنين، إلى كل من الأميرة دينا مرعد هي ناشطة أردنية في مجال الصحة، والدكتور عصام المغازي، ووزارة الصحة والبيئة العراقية.

كما وجه التهنئة إلى خلية مكافحة التبغ في باكستان، ومؤسسة حمد الطبية، والدكتور علي الزهراني، مدير برنامج مكافحة التدخين بمكة المكرمة.

كان الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ‏طالب بالامتناع عن التدخين في أسرع وقت.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لعام 2021،: "التزموا بالإقلاع عن تعاطي التبغ. فالإقلاع في أي سن له فوائد جمة في الحاضر والمستقبل، وتتحسَّن معه صحتكم النفسية والبدنية."

