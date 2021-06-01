"هادية حسني" برلمانية ولاعبة تمثل مصر في أولمبياد طوكيو.. تعرف على مسيرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تأهلت النائبة هادية حسـني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسـميًا لأولمبياد طوكـيو 2020 فـي منافـسات زوجي السيدات لتصبح بذلك أول لاعـبة ريشة مصرية تشارك في 3 دورات أولمـبية مختلـفة.

وهادية هي اللاعبة العربية الأولى التي تشارك في الأولمبياد عام 2008 التي عقد في العاصمة الصينية بكين.

سبق أن أدت هادية بصفتها النيابية القسم أمام البرلمان الأفريقي، لتصبح عضوًا فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، كما حققت في رحلة لعبتها "الريشة الطائرة"، عددًا من النجاحات التي وصلت إلى الميدالية الذهبية.

لم يؤثر طموح هادية السياسي ونجاحها الرياضي على تخصصها العلمي فهي أيضا مدرس مساعد في كلية الصيدلة بجامعة "باث" البريطانية لمادة "الفارماكولوجي" وهي مادة علم السموم والأدوية.

سبق وترشحت هادية في الانتخابات النيابية لعام 2015، ولم يحالفها الحظ، فيما نجحت في البرلمان الحالي على قائمة "من أجل مصر".

وهادية إحدى خريجات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.