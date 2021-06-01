وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للقليوبية بتفقد مشروع إنتاج الـ30 مليون بيضة بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مشروع إنتاج الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة في ختام جولة الوزير اليوم لمحافظة القليوبية.

وخلال الجولة تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بعض عنابر التربية للفراخ وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي حيث استمع شعراوي والهجان إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة.

وتم استعراض سير العمل بالمشروع الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تسعى لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأراضي غير المستغلة في إقامة أنشطة صناعية وتجارية توفر فرص عمل للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تسعى إلى توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري من مختلف احتياجاته الأساسية والاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الغذائية وعمل توازن في الأسواق مع القطاع الخاص فيما يخص أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان

إن المحافظة قامت خلال الفترة الماضيه بتطوير المشروع وزيادة الإنتاجية بعد أن كان أوشك على تصفيته وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع في بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخرى التي تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب

وأشار الهجان إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 30 مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج" وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكدًا أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

شارك في الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاضافة لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية.