شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 525 مخالفة مرورية و5 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الاثنين، من ضبط 525 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 130 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص 91 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 98 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفات متنوعة، كما تم ضبط 2 «تكاتك» وحجزها إداريًا، وضبط دراجة نارية بدون ترخيص و5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.