شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها من كورونا.. وكيل «صحة سوهاج» تتفقد تجهيزات قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، الاثنين، أعمال التجهيزات النهائية بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى سوهاج العام بعد تجديده وزيادة قدرته الاستيعابية.

وقالت مديرية الصحة بسوهاج، فى بيان، إن جولة وكيل الصحة تأتى بعد ساعات من تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه جرى التوسع في عدد الأسرة والقدرة الاستيعابية للقسم لتصبح 54 سريرا، وكذلك غرفة عمليات صغرى لخدمة مرضى القسم، وغرفتين داخلي ليصبح القسم بعد زيادة القدرة الاستيعابية له إضافة كبيرة لأقسام الغسيل الكلوي بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفي سوهاج العام، إن القسم يضم نخبة من الأطباء المتميزين بمحافظة سوهاج، وكذلك الكوادر التمريضية والفنية المدربة والقادرة علي تقديم خدمة طبية مميزة للمرضي.