شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اتوبيس الإعلام والتوعيه الخاص بمنظومه التأمين الصحي الشامل بمحافظه السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق اتوبيس التوعيه والإعلام الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل لدعم الدعايه والإعلام عن مشروع التأمين الصحي الشامل للمرحله الأولى والتي تدخل محافظه السويس ضمن هذه المرحله، وذلك ايماناً من الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان بتطبيق قانون التأمين الصحي لكل مواطن على أرض جمهوريه مصر العربيه بتعليمات من القياده السياسيه لتوفير حياه صحيه وحتى يجد كل مواطن مستوى أفضل من الرعايه الطبيه بشكل منظم .

فقد انطلق اليوم للتسجيل للمواطنين بالمنظومه الصحيه الجديده وفتح ملفات عائليه للاسر بكاملها يشمل ذلك جميع المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص والاسر الاكثر احتياجاً والموظفين العامليين بالجهاز الادارى للدوله وربات البيوت وجميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم حمله الاعلام والتوعيه تحت اشراف الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزاره الصحه بالسويس والدكتورة رضوى امام مسؤول الاعلام والتوعيه بمشروع التأمين الصحى الشامل بإداره المشروع بوزاره الصحه .

الجدير بالذكر أن حمله التوعيه ستتواجد يوميا من اليوم الإثنين الموافق ٥/٣١ إلى الأحد الموافق ٦/١٣ .

انطلاق اتوبيس الاعلام والتوعيه الخاص بمنظومه التأمين الصحى الشامل وذلك لبدء تطبيق البرنامج بمحافظه السويس

انطلاق اتوبيس الاعلام والتوعيه الخاص بمنظومه التأمين الصحى الشامل وذلك لبدء تطبيق البرنامج بمحافظه السويس

انطلاق اتوبيس الاعلام والتوعيه الخاص بمنظومه التأمين الصحى الشامل وذلك لبدء تطبيق البرنامج بمحافظه السويس

انطلاق اتوبيس الاعلام والتوعيه الخاص بمنظومه التأمين الصحى الشامل وذلك لبدء تطبيق البرنامج بمحافظه السويس