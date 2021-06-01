شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تنظم دورة تدريبية لتعزيز البرنامج المصري لتنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدورة التدريبية لأطباء النساء والتوليد بعنوان تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة تحت رعاية وبحضور السيد الدكتورحسام عباس رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة، بحضور الدكتورة ناهد محمد مدير قطاع الجمعيات الأهلية والخاصة بوزارة الصحة، والدكتور أسامه الجمل وكيل مديرية الصحة والدكتور مروان صبيح، مدير هيئة جون سنو بالمنيا، والدكتورة امل حسين حموده مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة هيئة جون سنو بالمنيا، والدكتورة وفاء بدوى مدير عام تنظيم الاسرة بمديرية الصحة .

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالمنيا، أن الدورة نظمها قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة بالتعاون مع هيئة جون سنو، ومديرية الصحة بالمنيا بهدف تعزيز البرنامج المصري لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية وذلك لرفع مستوى خدمة تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية بمشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي .

وأشارت أن مدة التدريب يومان يوم لأطباء النساء والتوليد ويوم للصيادلة لتدريبهم على اساسيات تقديم خدمات تنظيم الأسرة حسب معايير منظمة الصحة العالمية وتدريبهم على كيفيه إعطاء المشورة اللازمة للوسائل المختلفة وكيفية التعامل مع المضاعفات التي قد تطرأ.

ومن جانبه اوضح الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة أن الدورة تجرى لتحسين أداء مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص وتحسين مستوى خدمات تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن التدريب كان ايجابيا ومثمرا ومحققا لتوقعات المتدربين من الأطباء مضيفا إليهم الجديد من العلم والمعرفة في مجال خدمات الصحة الانجابية .