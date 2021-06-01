شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المتحدة يقرر تعيين أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة وتحرير الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى اجتماعه اليوم، تعيين الأستاذ أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة وتحرير جريدة وموقع الخليج 365.

كما قرر المجلس، تعيين الأستاذ خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ أكرم القصاص كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذى لموقع وجريدة الخليج 365، وهو كاتب ومحلل سياسى واجتماعى بدأ عمله الصحفى منذ منتصف الثمانينات فى صحيفة الشعب الأسبوعية، كما عمل فى صحف الأهالى والدستور الأسبوعية، وشارك في تأسيس جريدة العربى، التي شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير، وحرر فيها صفحة الجورنالجية، التي مثلت خطوة مهمة فى النقد السياسي والاجتماعي الساخر، ليحصل عام 2001 على جائزة أحمد رجب للكتابة الساخرة من نقابة الصحفيين المصريين، وكانت المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة، وتميزت كتاباته بابتكار يجمع بين السخرية والجدية في سياقات واحدة مع قدرته على توليد ألفاظ وعبارات وعناوين تجمع وتوضح الفكرة وتجذب القراء.

وشارك الكاتب الصحفى أكرم القصاص فى تأسيس صحف وتجارب مختلفة مثل مصر الفتاة والموقف العربى ونهضة مصر واليوم السابع.