الرئيس السيسى.. مصر فى عون فلسطين.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.



الرئيس السيسى.. مصر فى عون فلسطين

وفى هذا السياق، وصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة، كما أرسلت مصـر هديـة لمواطني قطاع غزة من المساعدات الإنسانية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني.