شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: القوى الفلسطينية أمام فرصة تاريخية أخيرة لأجل القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، على زيارة رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنه عندما تتحدث مصر مع طرف من الأطراف فكأنها تتحدث لكل الأطراف، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع قوى سياسية فلسطينية، تواجه الآن الفرصة الأخيرة في التاريخ الفلسطيني لإنجاز شيء للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن اللواء عباس كامل في عملية سياسية دقيقة، خاضها من قبل في ليبيا، والآن في قطاع غزة، موضحًا أن العلاقة بين المصريين والشعب الغزاوي هي علاقة نسب وقوية جدًا.

والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، اليوم الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.

تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطينى رئيس حركة حماس فى غزة يحيى السنوار، عضو المكتب السياسى للحركة خليل الحية، والقيادى روحى مشتهى، وعدد من قيادات الحركة.