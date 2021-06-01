شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية تكشف تفاصيل إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة إيمان نبيل رئيس إدارة التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة، موضحة أن هذه البوابة هدفها تسهيل حصول المواطنين في المدن الجديدة على الخدمات، وتقدم خدمات عقارية وخدمات تراخيص تشغيل، وخدمات مالية.

وأضافت رئيس إدارة التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن البوابة الإلكترونية الموحدة، تضمن ميكنة كافة الخدمات للمواطنين بالمدن الجديدة، موضحة أن طرق الدخول لهذه البوابة سهل للغاية.

وبشأن طرق رفع البيانات الخاصة بالمواطنين على البوابة الإلكترونية الموحدة قالت رئيس إدارة التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المواطن يتقدم بطلب الخدمة ويرفع المستندات المطلوبة للخدمة ويسدد الرسوم إلكترونيا عبر الفيزا أو أحد فورع فورى.

وحول طرق عمل حساب على البوابة الإلكترونية الموحدة للمدن الجديدة، قالت رئيس إدارة التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المواطن مطلوب منه أن يذهب لجهاز المدينة في شباك خدمة المواطنين ويتقدم بطلب معاملة الكترونية وذلك مرة واحدة وسيتم عمل حساب له على البوابة.

وفى وقت سابق أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء العمل التجريبى للبوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 1/6/2021.