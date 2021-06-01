الرئيس السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

وأرسلت مصـر هديـة لمواطني قطاع غزة من المساعدات الإنسانية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني.

إلى ذلك، التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.

تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطينى رئيس حركة حماس فى غزة يحيى السنوار، عضو المكتب السياسى للحركة خليل الحية، والقيادى روحى مشتهى، وعدد من قيادات الحركة.

ووصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة صباح الاثنين يرافقه وفد رفيع المستوى ووزراء من السلطة الفلسطينية لعقد جلسة مباحثات مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة.

وشهد أول أمس الأحد الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة على عقد مجموعه من الاجتماعات مع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى للواء عباس كامل الذى نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول وان القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه فى وقت سابق أمس الأحد، باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الرئيس السيسي قد أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والجهات المعنية في اسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والاراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين اسرائيل وفلسطين.

ووجه الرئيس السيسى الوفد المصرى لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.