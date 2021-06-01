شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: بدء تشغيل مقر جديد في العباسية لتلقى بلاغات جرائم تقنية المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الداخلية نقل وحدة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات في المنطقة المركزية، من المقر الحالى بمعهد التنمية البشرية، إلى المقر الجديد بمبنى قطاع الأمن الاقتصادى الكائن بمنطقة العباسية بالقاهرة، وقد تم تجهيز المقر الجديد بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لاستيعاب الفحص الفنى لبلاغات المواطنين، إلى جانب تشغيل منظومة تلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، وربطها بالمقر الرئيسى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

كما تم تجهيز عدد من القاعات لانتظار المواطنين، وعدد من مكاتب الفحص الفنى، بالإضافه إلى استحداث نظام إدارى لسرعة استيفاء الإجراءات الفنية فى المحاضر المحررة وسرعة إرسالها للنيابة العامة عقب تحديد مرتكبيها.

وتم التشغيل التجريبى للمقر الجديد خلال الفترة الماضية بالتوازى مع العمل بالمقر القديم لوحدة تلقى البلاغات، للوقوف على أية معوقات والعمل على تلافيها دون إعاقة العمل أو حدوث تكدس للمواطنين أثناء تقديم بلاغاتهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر، و إستمراراً لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى ، لاسيما تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقه بجرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت".