شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: أكثر من 8000 مشروع جاهز للتنفيذ ضمن مبادرة حياة كريمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لسرعة الانتهاء منه فى التوقيتات المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطنى تلك القرى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك أكثر من ٨٠٠٠ مشروع جاهز للتنفيذ فى قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصرى فى ٢٠ محافظة، وستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة اليهم.

وشدد "شعراوي"، على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث تغيير شامل فى قرى الريف المصرى حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منها أكثر من ٢٥٠ مليار جنيه.

جاء ذلك فى تصريحات لوزير التنمية المحلية خلال تفقده لعدد من مشروعات الصرف الصحى والتعليم والغاز الطبيعى وتأهيل وتبطين الترع بقرى مبادرة "حياة كريمة"، التابعة لمدنية شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية، ونائبا المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد.

ووجه اللواء محمود شعراوى، بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات وإزالة أى عقبات تواجه عمليات التنفيذ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين فى القرى المستهدفة، مؤكدا على اللقاءات الدورية التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة لمتابعة تنفيذ المشروعات.

واستمع شعراوى والمحافظ، إلى شرح خلال الجولة التفقدية من القائمين على تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.

ومن جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان، أن نصيب محافظة القليوبية من المبادرة الرئاسية جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر، وتطوير 36 قرية و148 عزبة، موضحا أن أعمال التطوير ستشمل العديد من المحاور والتى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة فى العديد من المجالات، والتى تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والشباب والرياضة والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الرى من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

جانب من الجولة



حدة طب أسرة الأحراز



متابعة سير تلقى لقاح كورونا



متابعة مشروعات حياة كريمة



مدرسة العوام بكفر طحا