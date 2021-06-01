شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تقوم بجهد كبير لتثبيت التهدئة والعودة للعملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

وأرسلت مصـر هديـة لمواطني قطاع غزة من المساعدات الإنسانية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني.

إلى ذلك، التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.

تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطينى رئيس حركة حماس فى غزة يحيى السنوار، عضو المكتب السياسى للحركة خليل الحية، والقيادى روحى مشتهى، وعدد من قيادات الحركة.