شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آثار حريق التهم مخزن إشغالات حى الهرم.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365” بثا مباشرا من موقع حادث حريق مخزن إشغالات حى الهرم، ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق.

وانتقل المعمل الجنائى لتحديد الخسائر والأسباب الناتجة عن الحريق، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن في منطقة فيصل بالهرم.

وتم إخطار إدارة الحماية المدنية وانتقل رجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.