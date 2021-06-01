أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد على تمسك مصر بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: الرئيس السيسى يؤكد على تمسك مصر بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.





الرئيس السيسى يؤكد على تمسك مصر بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، تمسك مصر بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه

الفصائل والقوى الفلسطينية تؤكد على التزامها باتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار

أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية على التزامها باتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.





رئيس الوزراء يتابع أعمال وأنشطة "صندوق مصر السيادى"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة أعمال وأنشطة "صندوق مصر السيادي"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارة والصندوق.





الداخلية: بدء تشغيل مقر جديد في العباسية لتلقى بلاغات جرائم تقنية المعلومات

قررت الداخلية نقل وحدة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات في المنطقة المركزية، من المقر الحالى بمعهد التنمية البشرية، إلى المقر الجديد بمبنى قطاع الأمن الاقتصادى الكائن بمنطقة العباسية بالقاهرة، وقد تم تجهيز المقر الجديد بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لاستيعاب الفحص الفنى لبلاغات المواطنين، إلى جانب تشغيل منظومة تلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، وربطها بالمقر الرئيسى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.





الرئيس السيسي يؤكد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين فى غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاثنين، على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين فى قطاع غزة.





ختام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك (زايد 3)..فيديو

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك (زايد 3) والذى نُفذ بدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.





الرئيس السيسى يستعرض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن مع رئيس لورسن الألمانية العالمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.





الرئيس السيسى: مصر تقوم بجهد كبير لتثبيت التهدئة والعودة للعملية السياسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة.





الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة لورسن الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.





التمثيل التجارى الروسى بالقاهرة: استثماراتنا بمصر بلغت 8 مليارات دولار 2020

أكد نيكولاى اسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسى بالقاهرة على تزايد الاهتمام فى دوائر الأعمال الروسية بالتعاون مع الجانب المصرى، موضحا أن إجمالى الاستثمارات الروسية فى مصر بلغت حوالى ثمانية مليارات دولار بنهاية عام 2020 وتتركز أغلبها فى قطاع الطاقة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الروسية فى قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والأدوية والصناعات الغذائية.





الرئيس السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.





الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه.





هدية السيسي وشعب مصر.. وصول 56 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية لسكان غزة

وصلت إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وهي هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى لسكان القطاع.

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السلع التموينية: نصل للاكتفاء الذاتى من السكر 2022 وتوقعات بارتفاع أسعاره عالميا

قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه من المتوقع أن تشهد الشهور القادمة ارتفاع فى أسعار السكر عالميا، خاصة فى ظل ما تشهده البرازيل من حالة جفاف سيكون لها تأثيرها على المحصول، لافتا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية لديها مخزون من السكر يكفى لمدة 5 أشهر، هذا بالإضافة إلى أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول عام 2022.

تعرف على مصير الطالب المصاب بكورونا بعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلقت منذ الأيام الماضية امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، فيما تبدأ غدا الثلاثاء محافظة القاهرة استقبال طلاب الشهادة الإعدادية في المدارس لأداء امتحانات نهاية العام.





التموين: 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم.. و72 مليون مستفيد من دعم الخبز

كشف أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن حجم المستفيدين من دعم السلع التموينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكد أن المستفيدين من دعم الخبز ودعم التموين يضمون نحو 90% من أطفال مصر، ما يعنى أن 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم التموينى.





مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون صندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.





رئيس المخابرات يبحث مع قيادة حماس بغزة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، اليوم الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.





السلع التموينية: مخزون القمح يكفى 6 أشهر والزيت 5 رغم ارتفاع الأسعار عالميا

كشف أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، لافتا إلى أن مخزون القمح لأول مرة يكفى لمدة 6 أشهر، وأن مخزون الزيت يكفى لمدة 5 أشهر، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الزيت عالميا لمستوى غير مسبوق، لافتا إلى أن سعر طن فول الصويا ارتفع من 840 دولار فى يناير الماضى إلى 1420 دولار حاليا، وشهد سعر طن زيت عباد الشمس زيادة بلغت نسبتها 55% حيث وصل سعره 1550 دولار.

التأمينات: صرف معاشات يونيو لـ 10.5 مليون مستفيد

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لصرف معاشات يونيو لعدد يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بداية من غدا الثلاثاء، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس.

رئيس المخابرات العامة المصرية يتفقد المواقع المقترحة فى إعادة إعمار غزة

تفقد اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، المواقع المقترحة فى إعادة إعمار غزة.





"الشيوخ": صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يهدف لتمويل خدمات طبية مقدمة للمواطنين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة المنظمة لأهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.





السلع التموينية: 55 مليار جنيه منذ بداية كورونا وحتى فبراير 2020 لتوفير السلع

كشف أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن حجم ما تم إنفاقه منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى فبراير 2020 لتدبير السلع الغذائية الاستراتيجية، حيث تم توجيه نحو 55 مليار جنيه لهذا الغرض، منها 28.5 مليار جنيه لتوفير القمح، و13.7 مليار جنيه لاستيراد الزيت الخام، و5.9 مليار جنيه لشراء الزيت المحلى الخام، و2.6 مليار جنيه أرز.

لجنة تفتيش روسية تطمئن على الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة استعدادا لعودة السياحة

بدأت اليوم الإثنين لجنة روسية مكونة من 6 خبراء أمنيين من وزارة الطيران الروسية أعمالها بالتفتيش على الإجراءات الأمنية والاحترازية المختلفة بمطار الغردقة الدولي، والتى تعد الأخيرة استعدادا لعودة السياحة الروسية .





الصحة: إفراط تناول المضادات والكورتيزون دون إشراف طبى يصيب بالفطر الأسود

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكى، عدم وجود علاقة بين فيروس كورونا، والإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحًا أن الفطر الأسود مرض غير معدى، ويصيب الإنسان بسبب الضعف الشديد فى الجهاز المناعي.