شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم الكترونيا بمرحلة رياض الاطفال بتعليم الجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تسهيلاً على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2021/2022، سوف يتم بدء التسجيل الكترونيا للراغبين فى يوم الثلاثاء 1 يونيو وحتى 30 يوينو 2021.

وأوضح الجيار، فى بيان اليوم، أنه سيتم التسجيل الكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي..

www.giza-edu.com

مؤكدا أنه يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقم من واقع شهادة الميلاد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ضرورة التأكد من ادخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل، وذلك بكل دقة حتي يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول اكتوبر 2021 الكترونيا بواسطة الموقع، ولالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السني والمعتمدة من المحافظ.

وأوضح الجيار، أن الحد الأدني للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال هو 4 سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

وفيما يلى تقسيم القطاعات للمدارس الرسمية للغات:

قطاع (شمال الجيزة) : ويشمل (شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقى ـ الوراق بولاق الدكرور)

• قطاع (جنوب الجيزة) : ويشمل (جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم . بولاق الدكرور)

• قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم إلى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة الفردوس )

• قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم إلى قطاع الفردوس ( مدارس منظقة ابنى بيتك )

• قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم إلى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة دهشور )

• قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم إلى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة اورسكوم)

• قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم إلى قطاع المتميز

• قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم إلى قطاع قطاع العاشر ( مدارس محور الكفراوى )

• قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم إلى قطاع قطاع العاشر ( مدارس الحى السادس )

• قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم إلى قطاع قطاع العاشر ( مدارس الحى العاشر )

• قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم الى قطاع أبناء الجيزة ( البراعم )

• قطاع (الشيخ زايد) "مدينة" الشيخ زايد

• قطاع (ابو النمرس) "مركز ومدينة" أبو النمرس

• قطاع (اوسيم) "مدينة ومركز" اوسيم

• قطاع (كرداسة) "مدينة" كرداسة

• قطاع (الحوامدية) "مدينة" الحوامدية

• قطاع (البدرشين) "مركزومدينة" البدرشين

• قطاع (العياط) "مركز ومدينة" العياط

• قطاع (منشأة القناطر) : ويشمل ( وردان . المنصورية )

• قطاع (الصف) "مدينة" الصف

• قطاع (اطفيح) "مركز ومدينة" أطفيح

تقسيم قطاعات المدارس الرسمية للغات المتميزة

– مدارس 6 أكتوبر الحي الثاني المتميزة – الحي السابع المتميزة الحي الخامس المتكامل المتميزة النموذجية للصداقة المصرية الصينية المتميزة.

– العمرانية مدرسة مصطفي كامل الرسمية المتميزة للغات.

– جنوب الجيزة مدرسة النهضة الرسمية المتميزة للغات

– بولاق مدرسة عمر سليمان المتميزة للغات

– على أن يتم قبول الاطفال في المدارس الرسمية المتميزة على اعتبار أن محافظة الجيزة مربع سكني واحد.

طريقة تسجيل لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات

– الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله وباب التعديل مفتوح حتى نهاية موعد التسجيل، في 30/6.

– بعد إعلان التنسيق للآطفال المرشحين للقبول لذا توجد لجنة استلام ملفات التقدم بالدارس من أولياء الأمور وتقوم بمطابقة الرقم القومي بأصل شهادة ميلاد الطفل وآليات محل السكن بالبيانات المسجلة، وفى حالة عدم المطابقة باختلاف السن أو عدم تبعية السكن للقطاع التابع له يتم استبعاد الطفل من التنسيق وعدم قبوله.

– التأكيد على أولياء الأمور ضرورة أصطحاب الأطفال المرشحين للقبول أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة.

– يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.

– الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ.

– الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال اربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

والأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة يجب تقديم أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن.