شكرا لقرائتكم خبر عن مصيف بلطيم يشهد إقبالا من المواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مصيف بلطيم اقبالا متزايدا من المواطنين، وقال العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم عمل مشايات للمشاة وأخرى لكبار السن وذوي الهمم والأطفال، والمؤدية إلى الشاطئ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين .

كما تم تنظيم دورة تدريبية للمنقذين والغواصين عن كيفية إنقاذ المصطافين الذين يتعرضون للغرق، والإسعافات الأولية التي تُقدم لهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وإشراف العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتور صفوت زيتون من اتحاد الغوص، مشرف على الإنقاذ، بحضور 30 غواصاً ومنقذاً إضافة لعدد من المشرفين الذين يتواجدون بشواطئ المصيف، وجاري الإستعانة بعدد كبير أخر من المنقذين والمشرفين.

وأضاف «عبدالقوي»، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ شدد على متابعة الأبراج الخاصة بـ المنقذين بجميع الشواطئ بالمدينة بداية من شاطئ المعسكرات غرباً، وشواطئ الفنار النرجس ،والزهراء ،و السلام ،والامل ،و الفيروز شرقا وتوزيع رجال الإنقاذ بجميع شواطئ المدينة للحفاظ على أمن وأرواح المصطافين من الغرق.

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم