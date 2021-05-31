شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جيبوتي بالقاهرة : زيارة الرئيس السيسي لبلادنا تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد طهر، سفير جيبوتي بالقاهرة، إنه تابع زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي عن كثب، لافتاً إلى أن توقيت الزيارة تاريخي، وعلى قدر كبير من الأهمية للبلدين، حيث أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يضع قدمه في جمهورية جيبوتي منذ استقلالها.

وأضاف السفير محمد طهر، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن التعاون بين مصر وجيبوتي سيكون لها أثرها في عدد من المجالات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى البعثات الجامعية

وأوضح أن الزيارة سيكون لها نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ارتفع 400% خلال الفترة الأخيرة القادمة.

ولفت إلى أن إقامة منطقة لوجيستية في جيبوتي ستكون منافس للمنتجات العالمية، مؤكدا أن المنتج المصري معروف بجودته العالية وأسعاره المنافسة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى إقليمي ذات معايير دولية لدول المنطقة الأفريقية.