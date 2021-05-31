شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أحياء دقيقة: الفطر الأسود موجود في التربة والهواء ودورات المياه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة، إن اللقاح الروسي كان اللقاح الأول الذي يتم إنتاجه ويوجد الآن لقاحين آخرين تم إنتاجهم.

وأضاف الأفندي، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع برنامج 90 دقيقة عبر شاشة المحور، الأعراض الجانبية للقاح سبوتنيك الروسى خفيفة وهي ارتفاع خفيف بدرجات الحرارة وخمول في الجسم لمدة يوم.

وتابع: «يوجد 15 مليون مواطن روسي حصلوا على الجرعتين كاملتين، وهناك هدف بتطعيم 36 مليون مواطن روسي على نهاية الصيف أي 60% من الشعب».

وأشار الأفندي إلى أن الفطر الأسود موجود بكل دول العالم في التربة والهواء والمخلفات العضوية ودورات المياه، مؤكدا أن مشكلة الفطر الأسود أنه جاء مع كورونا، ومن الممكن أن يصاب أي شخص به ولم يصب بالكورونا.

وقال أستاذ علم الأحياء الدقيقة إنه ليس هناك داع لعزل مريض الفطر الأسود إلا إذا كان مصابا بكورونا، مؤكدا: «إذا أصيب مريض كورونا بالفطر الأسود يكون مهددا بالموت 85%».