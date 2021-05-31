شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني بالقاهرة: مصر حققت قفزات تنموية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جفري أدامز السفير البريطاني في القاهرة بزيارة فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمرافقه وفد من ممثلي سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة وكان في استقبالهم فينسنت إيمري رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

أشاد السفير البريطاني خلال جولته الميدانية بالجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة جلوبال التعليمية في إنشاء الصرح التعليمي الضخم لفرع الجامعة الذي يعد امتداداً للتعليم البريطاني في مصر، من خلال تجهيز الجامعة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للطلبة بالجامعة من أجل إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي بمصر، وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما تفقد الكليات الملحقة بالجامعة المختلفة ومعامل الصيدلة والعلاج الطبيعي وعبر عن اعجابه بالتجهيزات التي تتميز بها الجامعة، مما يجعلها على قدر المسئولية والمنافسة العلمية في مصر ويعزز دورها الفعال في خلق جيل من الشباب القادر على العمل في كافة الأسواق العالمية ومواكبة التطور الذي يشهده الاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيا والبحث العلمي.

وأكد السفير البريطاني خلال زيارته أن مصر استطاعت خاصةً في الآونة الأخيرة أن تحقق عدة قفزات تنموية كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو التعليمي، ما جعلها محطة جذب للاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وفي قطاع التعليم بصفة خاصة، ما يساهم في تعزيز فرصة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتعليم في الشرق الأوسط.

وأعرب الدكتور فينسنت إيمري، رئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر عن سعادته بزيارة السفير البريطاني للجامعة، حيث جاءت زيارته بهدف التعرف على أحدث تطورات العمل داخل الجامعة واستعداداً لاستقبال الدفعات الجديدة من الطلبة، مشيراً إلى إن الزيارة سيكون لها صدى محمود لدى فريق عمل وقيادات الجامعة وتحفيزهم على العمل وتحقيق الأهداف المنشودة بأن تصبح جامعة هيرتفوردشاير منارة للعلم والبحث العلمي في مصر.

وأضاف قامت الجامعة بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المراكز البحثية الهامة في مصر مثل «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء». وأشار إلى إمكانية عقد اتفاقيات تعاون مستقبلية مع جهات محلية ودولية، وذلك لتدريب الطلبة على أحدث العلوم والتقنيات وذلك من أجل تحقيق التعليم الأمثل ومنظومة تعليمية مبتكرة حديثة تساهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف مصر من التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتها 2030.

والجدير بالذكر إن جامعة هيرتفوردشاير قد افتتحت فرعها التعليمي بالعاصمة الإدارية الجديدة باستضافة مؤسسة جلوبال الجامعية وتحرص مؤسسة جلوبال للتعليم على خلق جيل جديد من شباب رواد الأعمال من خلال دمج الشقّين النظري والعملي في الدراسة، مما حفّز المؤسسة على القيام بشراكتها مع الجامعة لتميزها في تطبيق ثقافة الأعمال في مختلف التخصصات.

السفير البريطاني بالقاهرة: مصر حققت قفزات تنموية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية

السفير البريطاني بالقاهرة: مصر حققت قفزات تنموية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية