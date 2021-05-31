شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد إغلاق المحال في كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية بمدينة كفر الزيات، تفقد خلالها التزام الورش بمواعيد الغلق المقررة وأعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة، إلى جانب متابعة أعمال إزالة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق .

أسفرت الجولة عن غلق ٥ ورش، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بعمل صيانة لكافة كشافات الإنارة المتواجدة على طريق طنطا- إسكندرية الزراعي، بالإضافة إلى التوجيه بسرعة الانتهاء من رصف الطرق التي تم وضع طبقة السن بها .