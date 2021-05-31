شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بعلم الأحياء: مريض كورونا مهدد بالموت بنسبة 85% حال تعرضه للفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، عن اللقاح الروسي، مؤكدًا أن لقاح سيتوتنيك الروسى أعراضه الجانبية خفيفة وهي ارتفاع خفيف بدرجات الحرارة وخمول في الجسم لمدة يوم.

كما أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور»، أن اللقاح الروسي كان اللقاح الأول الذي يتم إنتاجه ويوجد الآن لقاحين أخرين تم انتاجهم.

وكشف أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، أنه يوجد 15 مليون مواطن روسي حصلوا على الجرعتين كاملين وهنك هدف بتطعيم 36 مواطن روسي على نهاية الصيف أي 60% من الشعب، لافتًا إلى أن الفطر الأسود موجود بكل دول العالم في التربة والهواء والمخلفات العضوية ودورات المياه.

وأشار إلى أن مشكلة الفطر الأسود أنه جاء مع كورونا، ومن الممكن لشخص لم يصاب بالكورونا أن يصاب بالفطر الأسود، كما أنه ليس هناك داع لعزل مريض الفطر الأسود إلا إذا كان مصاب بكورونا مؤكدا إذا كان المصاب بكورونا أصيب بالفطر الأسود يكون مهدد بالموت 85%.