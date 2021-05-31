شكرا لقرائتكم خبر عن مناظرة 463 حالة بالمجان في قافلة جامعة جنوب الوادي بقرية القلمينا بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة طبية مجانية بقرية القلمينا بمركز الوقف، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الجامعة في بيان، الاثنين، أن الجامعة لا تألو جهدًا في تقديم الخدمات العلاجية لأهالينا من أبناء إقليم جنوب الصعيد اتساقًا مع رسالة الجامعة في دعم المجتمع المحيط وبما يساهم في بناء الإنسان المصرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن جامعة جنوب الوادى نجحت في الوصول بقوافلها الطبية إلى المناطق النائية لتقديم خدمات علاجية فائقة لقاطنى تلك المناطق وتحقيق حياة كريمة لهم .

قافلة طبية بجامعة جنوب الوادى

قافلة طبية بجامعة جنوب الوادى

وأوضح الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التي شارك فيها أطباء كليتى الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية، قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 463 حالة منها 100 باطنة و50 رمد و90 عظام و15 نساء وتوليد و100 أطفال و60 جلدية و33 أنف وأذن وحنجرة و15 نفسية وعصبية، إضافة إلى مشاركة فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في توعية المواطنين بأخطار الإدمان.