محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي ويطمئن على منظومة كاميرات المراقبة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاثنين، جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية.

شملت جولة المحافظ المرور على مصنع الألبان ومحطة الألبان رقم (١) حيث اطلع على منظومة كاميرات المراقبة الموجودة بها، مؤكدا على أهمية عنصر الأمن والآمان بالمنطقة، موجها مسؤولي إدارة الأمن برصد كافة حركات دخول وخروج السيارات والأفراد وتسجيلها بسجلات التحركات الموجودة بغرف الأمن، كما حث العاملين بالمنطقة على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للاحتفاظ على تلك المقدرات كونها أصولا تؤول ملكيتها إلى أبناء المحافظة، بالإضافة إلى كونها توفر غذاء آمنا وصحيا، وكذلك توفير العديد من فرص العمل الحقيقية لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن تطوير مشروعات الأمن الغذائى يأتى تماشيا مع خطة الدولة في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى لا سيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة تلبيةً لاحتياجات المواطنين بمختلف مدنها، فضلا عن البعد الاجتماعى لهذه المشروعات في استيعاب العديد من فرص العمل المناسبة للشباب القنائى مما يساهم ذلك في تحقيق نوع من التنمية المستدامة بالمحافظة.

واطمأن «الداودي» خلال زيارته على توافر جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص روؤس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجهًا بضرورة الاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي

محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي