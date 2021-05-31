شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: تصريحات آبي أحمد «عنترية» ولا يمكنه أن ينفذ شيئا منها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، حول نية أديس أبابا بناء عدد من السدود في مختلف مناطق البلاد.

وقال «موسى»، خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، إن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا عنترية لا يمكنه أن ينفذ منها شيئا.

وأضاف موسى أن هناك 4 أسابيع حتى موعد الملء الثاني لسد النهضة، ولنرَ ماذا يمكن أن يفعل آبي أحمد في تلك المدة.