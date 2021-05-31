شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوضح شروط إقامة الأفراح ويحظر إقامة جميع أنواع السرادقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 21 مكرر الصادر الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021، الخاص بالقرارات الأخيرة للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح القرار المواعيد الجديدة للمحافل والمطاعم والكافيهات، وموقف الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وشروط إقامة الأفراح والمناسبات، فضلا عن إقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية والمهرجانات والاحتفالات والفعاليات الفنية والثقافية، كما أوضح القرار موقف الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح.

ونص القرار على حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء، وحظر إقامة الموالد أو ما يناسبها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة، فضلا عن حظر تقديم الشيشة.

وأشار القرار إلى استمرار حظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء، كما استمر حظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.

ولفت القرار إلى معاقبة من يخالف الأحكام الواردة فيه بالحبس والغرامة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي قد ترأس الأحد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم «الأرجيلة».

كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.