شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الاثنين، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 23 قضية تموينية، منها قضية سلع مهربة جمركيا و7 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و5 قضايا لعدم حمل شهادات صحية، 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار و 3 بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.