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ضبط 23 قضية تموينية في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الاثنين، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 23 قضية تموينية، منها قضية سلع مهربة جمركيا و7 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و5 قضايا لعدم حمل شهادات صحية، 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار و 3 بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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